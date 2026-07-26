Darío Osorio dio una asistencia en retorno de la liga danesa

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Dario Osorio es fotografiado durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 contra Argentina disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 26 Jul. (ATON) -

El jugador chileno, que se suponía cambiaría de equipo y de liga, sigue por ahora en Midtjylland.

Se suponía que, a estas alturas del año, Darío Osorio estaría en un nuevo equipo europeo.

El volante chileno es una apuesta de Midtjylland para el mercado europeo y si bien han surgido varios interesados, aún no ha llegado a acuerdo con ningún club.

Por eso es que Osorio fue titular en el estreno de Midtjylland en la lida danesa 2026-2027 que se inició este fin de semana y, además, aportó con una asistencia en la victoria de su equipo ante Sonderjyske como visita por 3-2.

La escuadra del chileno se puso en ventaja con anotación de Mads Bech Sorensen en el minuto 26, pero inmediatamente después llegó el empate local obra de Magnus Jensen.

A los 35 minutos, Osorio asistió a Valdemar Andreasen para colocar el 2-1 transitorio para Midtjylland, aunque Sonderjyske empató de nuevo justo antes del descanso por intermedio de Mohamed Cherif Haidara (45').

Finalmente, Julius Emefile colocó la cifra definitiva que le dio los tres puntos al equipo del chileno en el minuto 66.