Dario Osorio y renovación en Midtjylland:"Me motiva competir contra los mejores"

Chile.- Aseguran que 3 clubes de la Premier League irían por el fichaje de Darío Osorio

Santiago 21 Ene. (ATON) -

El futbolista chileno manifestó su alegría después de extender su contrato con el cuadro danés hasta el año 2030.

Debido al gran nivel que ha mostrado Darío Osorio y el interés de varios clubes europeos por ficharlo, el Midtjylland de Dinamarca blindó al futbolista chileno y le renovó su contrato hasta el 20 de junio de 2030.

Tras extender el vínculo, el ex jugador de Universidad de Chile manifestó su alegría por continuar en el conjunto escandinavo.

"He crecido mucho como futbolista, pero también como persona. El club ha sido servicial y proactivo tanto dentro como fuera de la cancha, y disfruto de un entorno con constantes exigencias y donde puedo seguir desarrollándome. Sé que el Midtjylland quiere lo mejor para mí", expresó el seleccionado nacional en declaraciones al sitio oficial del club.

Además, añadió que uno de los motivos para quedarse en el equipo fue su desarrollo y motivación por las competencias europeas: "Siempre he soñado con competir a nivel internacional y jugar contra los equipos más fuertes en torneos europeos. El hecho de que ahora esté viviendo este sueño que tuve desde pequeño me motiva y me impulsa a esforzarme aún más".

"Hemos demostrado que podemos ser competitivos. Seguiré ayudando al equipo y luchando por el campeonato, la copa y el ascenso a la Europa League. Requiere mucha concentración y trabajo duro, pero para eso entrenamos cada día", concluyó Osorio.