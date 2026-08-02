Darío Osorio, en lo suyo: nueva asistencia en victoria de Midtjylland

Futbol, Chile vs Argentina. Eliminatorias al mundial de la Fifa 2026. El jugador de la seleccion chilena Dario Osorio, derecha, disputa el balon con Rodrigo De Paul de Argentina durante un partido clasificatorio al mundial de 2026 realizado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Ago. (ATON) -

El volante chileno contribuyó en el triunfo ante Horsens.

Mientras siguen los rumores en torno a un cambio de equipo y de liga en Europa, Darío Osorio mantiene su buen nivel en su equipo danés, Midtjylland.

Este domingo, el jugador formado en Universidad de Chile -quien jugó los90 minutos- nuevamente fue buena figura en el triunfo por 2-1 de Midtjylland como local ante Horsens.

Los lobos abrieron la cuenta al minuto 33 con un golazo de volea de Franculino Djú a la entrada del área y justo antes del descanso, a los 45', Osorio habilitó a Friday Etim para el 2-0 transitorio.

Horsens de ahí para adelante no pudo hacer mucho y sólo logró descontar al minuto 78 a través de Kelvin Ehibhatiomhan.