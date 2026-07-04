Darío Osorio tiene precio

Archivo - Chile.- La burla de medio argentino a Chile tras el sorteo del repechaje al Mundial 2026 - SIPA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 4 Jul. (ATON) -

Ante el emergente interés en Europa por el seleccionado chileno el Midtjylland clarificó el valor de venta del talentoso futbolista

La campaña que ha realizado Darío Osorio en el Midtjylland durante el último tiempo y que ha despertado el interés de varios equipos europeos llevó al conjunto danés a ponerle precio al seleccionado chileno.

Las primeras informaciones que surgieron en nuestro país y que hacían referencia a un interés del Benfica de Portugal alertaron a la directiva de los Lobos a determinar cuál sería el valor que tendría que pagar el equipo que quisiera quedarse con la ficha del futbolista que ha actuado de preferencia como extremo derecho.

La prensa danesa señala que por 20 millones de euros podrían dejarlo partir, e incluso para no hacer eco de rumores, el propio director técnico Kristian Kjær declaró que el Arsenal de Inglaterra está siguiendo al seleccionado chileno.

También se plantea que, además del Benfica, el Porto es otro equipo luso que está interesado, pero que los montos involucrados allí serían cercanos a los 14 millones de euros, lo que no se ve con un final feliz.

Osorio por ahora tiene contrato hasta el 2030, y los 23 goles, 15 asistencias en los 110 partidos jugados en el Midtjylland, junto a sus 22 años, lo tiene como un atractivo futbolista con el que el equipo danés espera hacer una lucrativa transferencia.