"Las decisiones que tomó Cristián Garay en el Superclásico fueron muy acertadas"

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Fecha 5, Liga de Primera 2026. El arbitro Cristian Garay es fotografiado durante el partido de primera division entre Colo Colo contra Universidad de Chile disputado en el estadio Monumental de Santiago, - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 2 Mar. (ATON) -

Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, valoró el desempeño del juez en el derbi entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Monumental. Además, lo defendió de las críticas del técnico del Cacique, Fernando Ortiz.

Cristián Garay fue el árbitro del Superclásico donde Universidad de Chile derrotó por 1-0 a Colo Colo en el estadio Monumental.

El desempeño del juez en el derbi entre albos y azules fue valorado por Roberto Tobar, el jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

"Vimos que Cristian trabajó bastante bien el partido. Hay algún tema de interpretación, alguna falta más o menos, pero dirigió muy bien. Es la línea que queremos todo el año", explicó el ex réferi.

Además, lo defendió de las críticas que realizó el técnico del Cacique, Fernando Ortiz: "Son cosas subjetivas. Trabajamos en lo macro, con una línea clara, las decisiones que tomó fueron muy acertadas".

Por último, Tobar puso paños fríos al hecho de que la sanción a Arturo Vidal antes de los cinco minutos haya influido en el desarrollo del cotejo: "Si ameritaba que fuera amarilla, él está cerca e interpreta bien, estoy con su decisión. Tenemos que apreciar la jugada en la semana, verla mejor, pero en lo global estamos bastante conformes".