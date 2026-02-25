Defensa de Carabobo denunció cánticos xenófobos de hinchas de Huachipato

Futbol, Huachipato vs Carabobo Segunda fase, Copa Libertadores 2026. El jugador de Carabobo Edson Tortolero, centro, celebra con sus compañeros su gol contra Huachipato durante el partido clasificatorio de Copa Libertadores disputado en el estadio CAP de - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 25 Feb. (ATON) -

Alexander González publicó a través de sus redes sociales un potente mensaje por la situación que vivió junto a su equipo en el triunfo en Talcahuano por Copa Libertadores.

Carabobo de Venezuela sorprendió a Huachipato y lo derrotó por 2-1 en Talcahuano y lo eliminó en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, el triunfo y clasificación del cuadro llanero se vio empañado por cánticos xenófobos por parte de un grupo de hinchas del conjunto acerero. "Tienen hambre, los venecos tienen hambre", cantaron desde la barra del elenco siderúrgico.

Tras el cotejo, el defensa Alexander González se manifestó en redes sociales con un potente mensaje por la situación que vivió junto a su equipo.

"Hoy (martes) como venezolanos hemos dado un golpe sobre la mesa aquí en Chile. Nos generalizan como: muertos de hambre, veneco y demás, sin saber que detrás de cada ser humano hay un doliente, una madre, un hijo o una abuela poniendo tanto oraciones como esfuerzos para poder ver triunfar a ese ser", escribió el zaguero en su cuenta de Instagram

"A nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando. Hoy espero que los comentaristas venezolanos puedan dar un golpe en la mesa también, y decir todo lo que abarca haber ganado este compromiso", añadió.

Por último, sentenció: "No hay mejor manera de vengarse que una victoria masiva, que fue lo que hoy hicimos. Venezolanos en estas tierras, siéntanse orgullosos y honrados de haber nacido en nuestra tierra. Vamos por más".