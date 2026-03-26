Defensa de la U y llegada de Fernando Gago: "Nos ha hablado desde lo emocional"

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Limache. Fecha 4, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Nicolas Ramirez controla el balon durante el partido de primera division disputado en el Estadio Nacional en Santiago, - PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORT

Santiago 26 Mar. (ATON) -

Pese a que el técnico argentino solamente lleva días al mando del plantel azul, el zaguero Nicolás Ramírez destacó el impacto anímico que ha intentado instaurar el adiestrador trasandino.

Universidad de Chile viene de caer por 1-0 frente a Unión La Calera en el Estadio Nacional, por la segunda fecha de la Copa de la Liga, que marcó el debut de Fernando Gago como nuevo entrenador del cuadro azul.

El técnico argentino solamente lleva días al mando del plantel del conjunto estudiantil. Pero a pesar del poco tiempo, el defensa Nicolás Ramírez destacó el impacto anímico que ha intentado instaurar el adiestrador trasandino.

"Lo principal de Fernando estos días ha sido desde la energía, desde lo que podemos ordenar en una charla. No hemos tenido mucho tiempo para trabajar en cancha, ha sido todo muy analítico. En estos días que hemos estado con Fernando nos ha hablado desde lo emocional y sobre conceptos por puesto para cada jugador en el partido", expresó el zaguero en conferencia de prensa.

Sobre la irregular campaña que están realizando en esta temporada 2026, el jugador admitió: "Indirectamente se siente la tensión por no ganar. Hemos caído en un bucle: nos llegan una vez y nos marcan, mientras que a nosotros nos ha costado más finalizar las jugadas en gol. El tema de las lesiones ha sido lamentable, creo que ha sido multifactorial. Se nos acorta el abanico de posibilidades, más ahora con los chicos que van a la Selección".

En cuanto al duelo del próximo martes frente a Audax Italiano, donde necesitan sumar para no complicarse más en la Copa de la Liga, sostuvo: "Es un duelo crucial, estamos en una posición poco favorable. Como defensas, nuestra labor de mantener el cero en el arco es clave para que los compañeros de ataque recuperen la confianza y logremos los tres puntos. Creo que tenemos que ganar para seguir luchando por el primer lugar que te da el pase a la siguiente fase. Debemos ser más determinantes adelantes y atrás dar la seguridad de mantener el cero".