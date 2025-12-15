Defensa de la Roja celebró triunfo de Kast en Elecciones 2025

Santiago, 14 de diciembre 2025. El candidato Jose Antonio Kast celebra luego de ser escogido como Presidente durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 15 Dic. (ATON) -

Benjamín Kuscevic publicó una foto en sus redes sociales donde posa junto al electo candidato del Partido Republicano.

Chile tiene nuevo Presidente. José Antonio Kast fue electo como nuevo mandatario para el periodo 2026-2030, después de imponerse con más del 58% a Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial.

Uno que festejó la victoria del candidato del Partido Republicano fue Benjamín Kuscevic, defensa de la selección chilena.

A través de sus redes sociales, el zaguero que en este 2025 militó en el Fortaleza de Brasil publicó una foto donde aparece posando junto a Kast y su esposa, María Pía Adriasola.

En la publicación, el jugador formado en Universidad Católica escribió el mensaje: "Siempre queriendo lo mejor para Chile. Un orgullo".

Consignar que Kuscevic partiría del Fortaleza y en los últimos días se le ha vinculado para regresar al fútbol chileno como posible fichaje de Colo Colo o la UC.