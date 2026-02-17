Defensa de la UC: "Estamos a nada de ser un equipo muy sólido"

Futbol, Universidad Catolica vs Deportes Concepcion. Fecha 2, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad Catolica Juan Ignacio Diaz es fotografiado durante el partido de primera division contra Deportes Concepcion disputado en el estadio Claro Arena - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Feb. (ATON) -

Pese a la derrota sufrida ante Cobresal, el zaguero Juan Ignacio Díaz manifestó la confianza que existe en el cuadro cruzado en esta temporada y apuntó a que deben hacerse fuertes como local en el Claro Arena.

Universidad Católica viene de sufrir el reciente fin de semana ante Cobresal en El Salvador su primera derrota en el Campeonato Nacional 2026. Sin embargo, en el plantel del cuadro cruzado ya dejaron atrás la caída.

Este martes el defensa Juan Ignacio Díaz manifestó la confianza que existe en el conjunto de la franja de cara al futuro en esta temporada.

"Nos hicieron los goles rápido, pero creo que el equipo pudo salir de eso. Por ahí uno sin querer agacha la cabeza, pero el equipo tiene personalidad y agallas para salir adelante, entrenamos duro y hay un grupo que quiere salir adelante", expresó el zaguero en conferencia de prensa.

"Uno no quiere ser irregular, sino mantener una línea. Estamos en busca de eso, ser un equipo duro no solo de local, también de visitante. Vamos día a día. Con el cuerpo técnico y los jugadores estamos todos muy unidos. Dolió la derrota, pero ya levantamos la cabeza para encarar la semana", añadió el defensor.

Sobre el duelo del fin de semana ante el campeón vigente, Coquimbo Unido, sostuvo: "Toca un rival muy duro ahora. Tenemos muchas ganas de ganar en casa, son tres puntos muy importantes para nosotros. Necesitamos ganar confianza. Viene bastante bien, es un equipo duro. Hay varios que siguen del año pasado, pero nos fijamos en mejorar día a día nosotros. Esto es tiempo, estamos a nada de ser un equipo muy sólido. Esta es una oportunidad muy linda para sumar tres puntos".