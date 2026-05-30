"Defiendo a Católica con uñas y dientes desde el primer día que llegué"

Futbol, Boca Juniors vs Universidad Catolica Copa Libertadores 2026. El jugador de Universidad Catolica, Fernando Zampedri, celebra durante el partido del grupo D de la Copa Libertadores contra Boca Juniors realizado en el Estadio La Bombonera de Buenos - FACUNDO MORALES/FOTOBAIRES/PHOTO

Santiago 30 May. (ATON) -

Fernando Zampedri, capitán y goleador histórico del cuadro cruzado, reafirmó y amor y compromiso por el club luego derrotar a Boca Juniors y clasificar a octavos de final de Copa Libertadores.

Todo es alegría en Universidad Católica después de la victoria por 1-0 sobre Boca Juniors que le permitió clasificar a octavos de final de Copa Libertadores, y de paso le costó la eliminación al cuadro xeneize en el torneo de clubes más importante del continente.

Todavía con la euforia a flor de piel, el capitán y goleador histórico del elenco precordillerano, Fernando Zampedri, hizo una potente declaración de amor a la UC en conversación con radio La Red de Argentina.

"Defiendo a este club con uñas y dientes desde el primer día que llegué. Le agradezco a Católica por haberme dejado llegar, un maravilloso club. Siempre voy a defender a Católica en la cancha que sea y contra quien sea", afirmó el "Toro".

Sobre la posibilidad de colgar las botas en el conjunto estudiantil, el atacante de 38 años sostuvo que "encontré un lugar acá, un cariño gigante de la gente de Católica, es un amor increíble. Estoy hace 7 años acá. No pensaba construir esto en mi carrera, lo estoy disfrutando un montón".

Cabe recordar que en la ronda de los dieciséis mejores, Universidad Católica se verá las caras con Estudiantes de La Plata, llave que se llevará a cabo recién en agosto.