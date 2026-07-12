Se definen a los finalistas de la primera edición de la Copa de la Liga

Archivo - Chile.- La programación de la última fecha de la fase grupal de la Copa de la Liga - DIEGO MARTIN/ATON CHILE - Archivo

Santiago 12 Jul. (ATON) -

Coquimbo Unido recibirá a una Unión La Calera que tratará de dar vuelta la llave, misma misión que tendrá O'Higgins cuando enfrente en Rancagua a Ñublense.

Este domingo se conocerán a los finalistas de la Copa de la Liga, certamen que en su primera edición entregará al ganador el cupo de Chile 3 para la Copa Libertadores del próximo año.

La acción arrancará a las 15:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, recinto donde Coquimbo Unido buscará hacerse fuerte para dejar en el camino a una Unión La Calera que intentará revertir el resultado.

En el duelo de ida disputado el miércoles en la Región de Valparaíso, el elenco pirata se impuso por la cuenta mínima en un partido que generó polémica por un presunto penal que no cobraron en favor del cuadro cementero.

Hacia la noche, puntualmente a las 20:00, O'Higgins recibirá en el estadio Codelco El Teniente a Ñublense con el único objetivo de dar vuelta una serie donde los diablos rojos obtuvieron una leve ventaja.

Es que en el último suspiro del cotejo que se llevó a cabo el jueves en Chillán, los pupilos de Juan José Ribera se encontraron con el gol de Ignacio Jeraldino que les permitió imponerse por 2-1.

Consignar que la final del torneo se realizará el próximo sábado en Valparaíso en horario aun por confirmar.