Delantero de Audax Italiano: "Fuimos muy superiores a Olimpia, jugamos mejor"

Futbol, Audax Italiano vs Olimpia. Copa Sudamericana 2026. El jugador de Audax Italiano Franco Troyansky, izquierda, disputa el balon con Brian Bentaberry de Olimpia durante el partido del grupo G de la Copa Sudamericana realizado en el estadio - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 9 Abr. (ATON) -

Franco Troyansky lamentó la derrota del cuadro itálico ante el elenco paraguayo en La Florida, por el debut en la fase grupal de la Copa Sudamericana.

Audax Italiano no comenzó bien su participación en la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro audino cayó el miércoles por 2-0 como local ante Olimpia de Paraguay en el estadio Bicentenario La Florida.

Pese a la derrota, Franco Troyansky, delantero del conjunto itálico, aseguró que fueron superiores al elenco guaraní en el pasto sintético.

"Una lástima, para mí fuimos muy superiores al rival. Las veces que llegaron nos concretaron. Una lástima, nosotros generamos un montón de situaciones más y jugamos mejor. Esto es fútbol, tienen jerarquía y hay que aceptarlo. Corregir en la semana y seguir", expresó el atacante argentino a ESPN.

De todas formas, el ariete trasandino sostuvo: "Estamos sólidos como grupo, tenemos una buena idea de juego. Todos estamos muy unidos. Se ve reflejado en la cancha. Lástima que no se dieron los goles hoy, pero seguimos bien".

Audax Italiano buscará dejar atrás la caída ante Olimpia por la Sudamericana y enfocarse en el duelo del sábado ante Universidad Católica, por la novena fecha del Campeonato Nacional.