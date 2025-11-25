Delantero de Ñublense y terrible racha negativa: "Es una sensación desagradable"

Santiago 25 Nov. (ATON) -
El cuadro chillanejo cayó como local ante Huachipato y ya suma ocho partidos consecutivos, con siete derrotas y un empate, sin conocer triunfos.
La 28° fecha del Campeonato Nacional se cerró el lunes con el triunfo por 1-0 de Huachipato frente a Ñublense en Chillán, resultado que extendió la racha negativa de los Diablos Rojos.
Es que el cuadro chillanejo no gana hace tres meses y ya suma ocho partidos consecutivos, con siete derrotas y un empate, sin conocer triunfos.
Por eso, el delantero Giovanny Ávalos se desahogó y no ocultó su desazón por la tremenda racha negativa que arrastra el equipo.
"Es una sensación desagradable, mala No podemos salir de esta racha negativa. Estamos dolidos por el resultado de hoy, creo que merecíamos un poco más, por lo menos el empate", reconoció el atacante.
"Vamos a seguir trabajando para tratar de salir de estos malos resultados que nos están acompañando", añadió el ariete.
Por último, sobre el próximo duelo frente a Audax Italiano, Ávalos sostuvo: "Ya estamos pensando en ese partido, a ver si por lo menos podemos darle una alegría a la gente que nos ha estado apoyando siempre".