Delantero de Rosario Central: "Vicente Pizarro es una máquina, un motorcito"

Santiago 16 Feb. (ATON) -

Enzo Copetti, quien marcó en el triunfo ante Barracas Central, llenó de elogios al volante chileno por el buen nivel que ha mostrado en el club.

A Vicente Pizarro no le ha pesado estar viviendo en Rosario Central su primera experiencia en el fútbol extranjero, pues el volante chileno se adaptó rápidamente y ya es indiscutido en el mediocampo del club.

Y en el cuadro "canalla" están felices con el desempeño del ex Colo Colo, pues el centrodelantero Enzo Copetti lo llenó de elogios tras la victoria por 2-0 ante Barracas Central.

En una entrevista con TNT Sports Argentina, Copetti le dedicó tremendos elogios a Pizarro. "Es una máquina, un motorcito. Sabíamos que venía de un buen club, se notaba. Lo vi en la copa, sabía quién era", expresó el atacante, autor de un gol en el triunfo, a TNT Sports Argentina.

"Se adaptó rápido al grupo, con Franco (Ibarra) son pilares en el medio y nos dan el respiro que necesitamos", añadió el ariete sobre el nacional.

En tanto, Pizarro también resaltó el nivel de Copetti: "Los delanteros hacen un esfuerzo muy grande, Alejo (Véliz) y él corren y presionan todo el partido. Se lo merece".