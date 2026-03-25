Delegado del Biobío advirtió a Colo Colo por ingreso de hinchas al Ester Roa

Futbol, Deportes Concepcion vs Colo Colo Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. Hinchas de Colo Colo son fotografiados durante el partido de primera division contra Deportes Concepcion disputado en el estadio Ester Roa de Concepcion, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 25 Mar. (ATON) -

Julio Anativia mandó un claro mensaje al Cacique por los 150 fanáticos que ingresaron al recinto penquista, pese a que lo tenían prohibido. Todo esto es considerando que en un par de semanas el cuadro albo volverá a la ciudad por el Campeonato Nacional.

Colo Colo derrotó por 3-1 a Deportes Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la segunda fecha de la Copa de la Liga, y en un partido que estuvo marcado por la presencia de un centenar de hinchas del Cacique, a pesar de que tenían prohibido su ingreso al reducto penquista.

Uno que no quedó indiferente a esta situación fue Julio Anativia, delegado presidencial de la Región del Biobío, quien mandó un claro mensaje al cuadro albo, considerando que en un par de semanas volverá a la ciudad, esta vez por la octava fecha del Campeonato Nacional.

"Sabemos que 150 personas aproximadamente ingresaron. Si bien esto no ha derivado en situaciones de seguridad, sí vamos a verificar el cumplimiento de toda la normativa para ver cómo se siguen autorizando situaciones a futuro", expresó la autoridad regional en conversación con radio ADN.

"Vamos a conversar con Carabineros y con los integrantes que conforman la mesa técnica para ver cuál va a ser la situación para los próximos partidos. Afortunadamente esto no ha dado lugar a incidentes hasta este momento. Sin embargo, el cumplimiento de las normas es algo que vamos a tener que fiscalizar una vez que el partido termine", añadió

Además, Anativia agregó que "esto se define día a día. Previamente a cada partido se hace una mesa técnica y, por lo tanto, no podemos dar una opinión que valga para todos los partidos. Sin embargo, esto sirve como antecedente. Hasta ahora no hemos tenido incidentes mayores y podemos decir que en la próxima mesa técnica, en base a los resultados que haya en el total del partido, vamos a poder discutir eso".