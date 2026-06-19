Delegado Codina anticipó presencia de hinchas visitantes en próximo Superclásico

Futbol, Colo Colo vs Universidad de Chile. Fecha 5, Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Israel Poblete, izquierda, disputa el balon contra Lautaro Pastran de Colo Colo durante el partido de primera division disputado en el estadio - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jun. (ATON) -

El encargado de la seguridad en la Región Metropolitana afirmó que en el partido programado tentativamente para el 23 de agosto, Universidad de Chile recibirá a Colo Colo con presencia de fanáticos albos.

Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana, confirmó este viernes que la próxima edición del Superclásico, con Universidad de Chile como local en el estadio Nacional, se llevará a cabo con presencia de hinchas de Colo Colo en las tribunas.

En entrevista con La Tercera, el funcionario de Gobierno sostuvo que "no podemos seguir acostumbrándonos a que grupos pequeños, violentos, terminen ensuciando una actividad deportiva que tiene que convocar a todos y todos deberían poder disfrutar. Eso le conviene al hincha, a los clubes, a los mismos futbolistas".

En esa misma línea, el encargado de seguridad en la capital afirmó que "estamos programando de manera especial para el 23 de agosto que es el Superclásico en el Estadio Nacional, donde también van a ingresar unos hinchas de Colo Colo".

Eso sí, el ex alcalde de Puente Alto advirtió que "estamos tratando de hacer todo lo posible para que puedan volver a convivir las hinchadas en los estadios. Si en algún minuto nos damos cuenta que persistir en este intento va a generar más un problema que una solución, es obvio que vamos a tener que revisar la decisión".

Asimismo, expresó que "hoy lo que hago es convocar a todos para que podamos reconstruir el fútbol como un espacio familiar, de encuentro, que inspire valores y no siga siendo lo que se transformó en los últimos años que es sinónimo de violencia".

Finalmente, Codina consideró "increíble que eso se haya normalizado. Se normalizó que la gente no pueda ir y disfrutar un evento deportivo porque hay gente violenta. Pillemos a los violentos, saquémoslos y prohibamos que entren al estadio".