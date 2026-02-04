Huachipato vs Universidad de Chile, campeonato 2025 El jugador Universidad de Chile Charles Aranguiz es fotografiado en el encuentro frente a Huachipato en el Estadio Cap, Talcahuano, Chile. 02/11/2025 The player of Universidad de - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 4 Feb. (ATON) -

Eduardo Pacheco aseguró que se tomó la decisión de no autorizar el partido en Talcahuano, debido al riesgo de incendios forestales y la necesidad de policías en zonas de catástrofe.

El partido entre Huachipato y Universidad de Chile, programado para disputarse al mediodía de este domingo en Talcahuano, corre el riesgo de suspenderse, luego de que este miércoles la Delegación Presidencial Regional del Biobío no autorizara la realización del cotejo en el estadio CAP tras revisar un informe de la Conaf.

Tras conocerse esta situación, Eduardo Pacheco, delegado presidencial, entregó los motivos y enfatizó en que la provincia de Concepción se encuentra bajo Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe, lo que obliga a priorizar el despliegue policial en las áreas siniestradas y en el control del toque de queda en sectores como Lirquén y Punta de Parra.

"Estamos en un Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe en la zona de la provincia de Concepción, y eso implica, obviamente, que todo el trabajo en materia de seguridad por parte de las policías está radicado precisamente en las zonas donde están las familias afectadas por los incendios forestales para diversas tareas, incluso dando cobertura también a los toques de queda que se mantienen en el caso de Lirquén y Punta de Parra", explicó.

"Un segundo concepto importante es el informe de Carabineros que ha condicionado diversas medidas; por ejemplo, señalaba que no era posible jugar con público visitante y eso también está dentro de los aspectos a considerar y, también, obviamente, se hacían reducciones de aforo importantes", añadió.

Además, agregó que "hoy día es una zona de riesgo toda la zona aledaña al Estadio CAP. Ahora, ese rechazo a la solicitud implica que también se ha entregado toda la articulación necesaria por parte de la Delegación Presidencial para ayudar a los clubes a buscar otro lugar, que se busque otro centro deportivo, otro estadio que reúna las condiciones de seguridad que sabemos que hoy día son muy frágiles y muy complejas siempre en una zona donde tenemos un estado de catástrofe y donde los recursos están, obviamente, entregados al resguardo de las familias y también a la prevención de incendios forestales".