Delegado Presidencial explicó motivos para reprogramar el Cobresal-Colo Colo

Futbol, Colo Colo vs Cobresal Fecha 14, Liga de Primera 2025. El jugador de Cobresal Diego Coelho, derecha, disputa el balon junto a Sebastian Vegas de Colo Colo durante el partido de primera division disputado en el Estadio Monumental David Arellano, - PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Santiago 27 Nov. (ATON) -

Jorge Fernández, autoridad de Chañaral, entregó los argumentos para tomar la determinación sobre el partido de este viernes entre el cuadro minero y conjunto albo por el Campeonato Nacional.

Ya es oficial que el partido de este viernes entre Cobresal y Colo Colo, por el inicio de la 29° fecha del Campeonato Nacional, fue reprogramado por las autoridades.

El cotejo entre el cuadro minero y el conjunto albo se adelantó una hora y media, por lo que pasó de las 20:00 a las 18:30 horas del 28 de noviembre.

El delegado presidencial de la provincia de Chañaral, Jorge Fernández, entregó los motivos para tomar esta decisión con el compromiso.

"Queremos informar que se realizó una reprogramación del partido y ahora se jugará a las 18:30, lo cual nos parece mucho más adecuado y coincide también con las instrucciones de Carabineros", comenzó diciendo.

"Tener la luz del día mejora la capacidad táctica de Carabineros para así asegurar la seguridad de quienes asisten al evento y, por supuesto, de toda la comunidad de El Salvador", añadió.

Por último, agregó: "Agradecemos a la organización, a la ANFP y a los equipos que han puesto toda la voluntad pensando en la seguridad de todas las personas: en quienes van a disfrutar de este partido y en quienes viven en El Salvador. Entendiendo también que vamos a comenzar la Teletón y necesitamos tener a Carabineros desplegados en todo el país".