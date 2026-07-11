Demora en la recuperación del Tuto de Paul acelerá fichaje de un arquero

Futbol, Deportes Concepcion vs Colo Colo Fase de grupos, Copa de la Liga 2026. El jugador de Colo Colo Fernando de Paul es fotografiado durante el partido de Copa de la Liga grupo A Disputado en el estadio Ester Roa de Concepcion, - MARCO VAZQUEZS/PHOTOSPORT

Santiago 11 Jul. (ATON) -

Colo-Colo sigue en la búsqueda de un arquero para el segundo semestre

El arquero y capitán de Colo-Colo Fernando de Paul deberá seguir esperando para retornar a las canchas, motivo que llevó al entrenador Fernando Ortiz a solicitar otro portero para acompañar a Gabriel Maureira de cara a lo que resta del campeonato, donde los Albos marchan como líderes del torneo de Primera División.

El "Tuto" se lesionó el 19 de abril en el partido en que el Cacique perdió con Palestino en el estadio Monumental y, producto de una rotura completa de los tendones que unen los músculos posteriores del muslo con la pelvis o tibia de su pierna derecha, terminó en el quirófano.

Inicialmente, se daba el mes de agosto como plazo para el regreso a las canchas del guardameta. Sin embargo, en las últimas horas en radio ADN se informó que recién en septiembre podría volver a jugar, con lo que se perdería al menos la mitad de la segunda rueda, lo que apresuraría la contratación de otro arquero.

El golero que suena como principal opción, por ahora, es el seleccionado uruguayo Santiago Mele, que estuvo presente en el Mundial y que pertenece al Monterrey de México, y si bien las informaciones apuntan a que Colo-Colo ya hizo el primer ofrecimiento por él, Independiente de Avellaneda también está tras el portero que hace un par de años enfrentó al Cacique en la Copa Libertadores, cuando defendía al Junior de Barranquilla.