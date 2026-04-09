La denuncia del arquero de Olimpia tras triunfo ante Audax por Copa Sudamericana

Futbol, Audax Italiano vs Olimpia Fecha 1, Conmebol Sudamericana 2026. El equipo de Olimpia es fotografiado durante el partido de la Conmebol Sudamericana Grupo G realizado en el estadio Bicentenario de La Florida, Chile. 08/04/2026 Dragomir - DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Santiago 9 Abr. (ATON) -

Gastón Olveira acusó una insólita situación vivida en el camarín del cuadro paraguayo en el estadio Bicentenario La Florida.

Audax Italiano se estrenó en la fase grupal de la Copa Sudamericana 2026 con una derrota por 2{0 como local ante Olimpia de Paraguay en el estadio Bicentenario La Florida.

Tras el cotejo, el arquero del cuadro paraguayo, Gastón Olveira, denunció que el camarín del conjunto guaraní no contaba con agua, por lo cual no pudieron bañarse.

"No había agua, pero bueno, son cosas que pasan a veces", expresó el golero del elenco visitante en la zona mixta del recinto.

Además, consultado si en algún momento alcanzaron a tener agua en el vestuario, el cancerbero respondió: "No, nunca hubo agua".

Por último, Olveira manifestó su alegría por el triunfo de su equipo ante Audax Italiano: "El equipo hizo un gran partido. Es importante comenzar ganando en este tipo de competencias. Feliz porque los muchachos hicieron un gran trabajo".