Chile.- La denuncia del Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile contra DT de UdeConce

F tbol, Uni n la Calera v Deportes Iquique. Decimocuarta fecha, Campeonato de Clausura 2016. El entrenador de Uni n la Calera, Leonardo Ramos, toma su lugar antes del partido de primera divisi n contra Deportes Iquique en el estadio Lucio Fari a de - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Santiago 9 Abr. (ATON) -

El gremio dio a conocer que el uruguayo Leonardo Ramos, nuevo entrenador del Campanil, no cumpliría una norma para dirigir en el balompié nacional.

El pasado 26 de marzo, Universidad de Concepción anunció oficialmente al uruguayo Leonardo Ramos, ex defensa de Colo Colo, como su nuevo entrador tras la salida de Juan Cruz Real por malos resultados.

Sin embargo, el nuevo estratego del Campanil, quien todavía no realiza su debut en la banca, no cumpliría una norma para dirigir en Chile.

Así lo denunció este jueves el Colegio de Entrenadores de Fútbol de Chile a través de un comunicado, en el cual acusó la situación del charrúa.

"Actualmente, el entrenador uruguayo no cuenta con la licencia Pro Conmebol vigente, requisito para los DTs sudamericanos que hayan hecho sus estudios fuera de Chile", dio a conocer el gremio a través de un comunicado oficial.

"Esta norma está dentro de las bases de todas las competencias organizadas por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, que disputan los equipos de Primera División: Liga de Primera División (artículos 7 y 52), Copa de la Liga (artículo 52) y Copa Chile (artículo 52)", añadió en la misiva.