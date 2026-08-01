Deportes Antofagasta le pasó por arriba a un tímido Unión San Felipe

Archivo - Chile.- La Serena sumó su primer triunfo y Antofagasta se acercó a la clasificación - SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 1 Ago. (ATON) -

El elenco puma sacó las garras en su condición de dueño de casa y se impuso por un holgado marcador al cuadro aconcagüino, quedando a seis puntos del líder de la Liga de Ascenso.

Deportes Antofagasta no tuvo piedad con Unión San Felipe y se impuso por un contundente 5-1 en el estadio Calvo y Bascuñán, triunfo que lo acercó al puntero de la Liga de Ascenso, Cobreloa.

La visita ofreció bastante resistencia durante gran parte de la primera mitad, sobre hacia el final de la misma en el cuadro nortino aparecieron Matías Gallegos (40') y Brayan Hurtado (42'), quien tendría una jornada brillante.

Es que el atacante venezolano convirtió otros dos goles en el complemento para firmar un triplete (73' y 78'). Simón Ramírez convirtió el otro tanto de los antofagastino (54'), mientras que Agustín Fontana (58') descontó para los albirrojos.

Con esta victoria, el elenco puma subió hasta el quinto puesto con 26 puntos, seis menos que el líder de la competición. El conjunto aconcagüino, en tanto, quedaron en la 14a ubicación con 16 unidades, once más que el colista Rangers.

El próximo viernes a las 18:00, Deportes Antofagasta visitará a Unión Española en el estadio Santa Laura. Unión San Felipe, en tanto, recibirá a Deportes Recoleta desde las 12:30 del sábado ocho.