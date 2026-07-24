Deportes Concepción concretó cinco fichajes para la segunda rueda del torneo

Chile.- Concepción anunció el fichaje de un jugador de Colo-Colo - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 25 Jul. (ATON) -

Los Lilas además anunciaron esta jornada la nacionalización de Joaquín Larrivey lo que permitió la llegada de jugadores del extranjero

Deportes Concepción se propuso como gran meta para esta temporada mantener la categoría, lo que se vio muchas veces en peligro durante la primera rueda del Campeonato Nacional al estar en los últimos lugares, lo que sólo al término del semestre le permitió salir de la zona de descenso, y por lo mismo se reforzaron con cinco fichajes.

El equipo que adiestra Fernando Díaz marcha en la antepenúltima ubicación, con 14 puntos, uno más que Cobresal y dos por sobre Unión La Calera, que de momento estarían bajando al torneo del Ascenso.

Para salir de las posiciones de riesgo, los Lilas contrataron al lateral Cristina Riquelme, proveniente de Colo-Colo; al delantero Joaquín Montecinos, que llega de Deportes Limache.

A ellos se sumaron tres jugadores paraguayos. El volante Fernando "Chapa" Martínez, que arriba desde el club Rubio Ñu, además de los delanteros Diego Acosta del Sportivo 2 de Mayo y Fernando Romero, que llega procedente de Independiente de Rivadavia de Argentina. Estos dos últimos fueron anunciados durante este viernes 24 de julio como las más recientes incorporaciones.

Acosta fue seleccionado paraguayo en la categoría juvenil y fue comprado por el elenco del León de Collao, mientras que Romero se integra en calidad de préstamo con opción de compra.

La oficialización de estas contrataciones se da en la misma jornada en que se informó de la nacionalización del atacante Joaquín Larrivey, lo que además le abrió un cupo de extranjero e hizo posible el arribo de futbolistas que vienen del exterior.

Los Lilas debutan en la segunda rueda como locales frente a O'Higgins este domingo 26 de julio, en un pleito que se desarrollará a contar de las 20:30 horas y que será arbitrado por Mathias Riquelme.