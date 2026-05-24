Deportes Concepción derrota a Huachipato y deja el último lugar

Futbol, Deportes Concepcion vs Huachipato Decimotercera fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Deportes Concepcion Ethan Espinoza, izquierda derecha centro, celebra con sus compañeros su gol contra Huachipato durante el partido de primera - MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Santiago 24 May. (ATON) -

Los lilas se impusieron con autoridad a un equipo acerero que nunca encontró la vuelta del partido.

Deportes Concepción volvió a los abrazos. Previo a la llegada de su tercer DT en la temporada 2026 -Fernando Díaz comenzará a trabajar este martes- los lilas se impusieron con autoridad a Huachipato por 2-0 en el Ester Roa.

Fue un resultado justo.

Pese a que para los acereros este partido se les presentaba con la gran oportunidad de presionar el liderazgo de Colo Colo en el torneo, no salieron a la cancha con claridad y hambre excesiva. Más bien, dejaron fluir la lucha y eso terminó por alentar a los locales.

Así es. Pese a perder muy temprano por lesión a una de sus figuras de mayor talento -Leonardo Valencia- el elenco local se fue envalentonando y en un par de remates frontales dio aviso que podía dar el golpe.

Y lo dio a los 32 minutos cuando, tras un centro por la derecha que confundió e hizo cometer errores al bloque defensivo rival -incluida una mala salida del portero Christian Bravo- Deportes Concepción abrió la cuenta través de Ethan Espinoza, uno de los más activos agentes ofensivos de la escuadra local.

Huachipato quedó perplejo, helado. Con la obligación de resetearse.

El DT de los acereros, Jaime García, tomó el camino lógico: hacer cambios, comenzando con tres al mismo tiempo para enfrentar el segundo tiempo. Pero ni eso le resultó a los de la usina.

Deportes Concepción tuvo la capacidad de bajarle la presión al encuentro y en ello ayudó el hecho de que lograra el segundo tanto por intermedio de un penal ejecutado por Joaquín Larrivey tras falta de Maximiliano Cáceres sobre Ethan Espinoza, la figura de jornada.

Huachipato quedó noqueado. Dejó ir a oportunidad de presionar a los albos. Pero en el entorno lila sólo hubo risas. Llegaron a los 11 puntos y dejaron el último lugar de la tabla.

No era para menos

Deportes Concepción (2)

Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodriguez, Fausto Grillo, Misael Dávila; Aldrix Jara (Matías Cavalleri, 74 ), Yonathan Rodríguez, Leonardo Valencia (Leenhan Romero, 5 )(Mario Sandoval, 74 ), Jorge Henríquez, Ethan Espinoza (Nelson Sepúlveda, 83 ); Joaquín Larrivey (Carlos Escobar, 83 ). DT: Alejandro Gutiérrez.

Huachipato (0)

Christian Bravo; Nelson Guaiquil (Maximiliano Osorio, 46 ), Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Lucas Velásquez (Juan Figueroa, 61 ); Álvaro Abarzúa (Maicol León, 46 ), Claudio Sepúlveda, Santiago Silva (Ezequiel Cañete, 77 ), Cris Martínez; Maximiliano Rodríguez (Mario Briceño, 46 ) y Lionel Altamirano. DT: Jaime García.

Liga de Primera (Fecha 13).

Estadio: Ester Roa.

Goles: Ethan Espinoza (DC, 32 ) y Joaquín Larrivey (DC, 70 ) de penal.

Árbitro: Cristián Garay.