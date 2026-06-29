Deportes Concepción podría tener un inesperado regreso

Futbol, O’Higgins vs Deportes Concepcion Fecha 1, Liga de primera 2026. El jugador de O’Higgins Martin Sarrafiore, centro, disputa el balon contra Mauricio Vera de Deportes Concepcion durante el partido de la liga de primera disputado en el Estadio - JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Santiago 29 Jun. (ATON) -

Los Lilas vienen de caer en la Copa Chile y en el Campeonato Nacional son antepenúltimos de la tabla

Deportes Concepción no ha tenido un feliz regreso a la primera categoría de nuestro fútbol, ya que en el Campeonato Nacional marcha sólo a un punto de los puestos de descenso y en la Copa Chile perdió este domingo con Puerto Montt, y respecto de su plantel podría tener un inesperado regreso.

El equipo que entrena Fernando Díaz, que fue contratado para no bajar de división y enrielar el mal inicio de la temporada, podría reencontrarse con un futbolista que los dejó prematuramente.

El volante argentino Mauricio Vera, que tan sólo defendió a los Lilas en dos partidos a inicios de año, y que llegó para afirmar al equipo y que no sufriera zozobras en su regreso a Primera, apenas pudo se fue a Nacional de Montevideo, ante la sorpresa de todos, alegando que quería cumplir un sueño futbolístico.

El rendimiento del mediocampista fue negativo en el conjunto uruguayo, donde ya se determinó que no seguirá siendo parte del plantel estelar.

Conforme a la información de Sabesdeportes el futbolista está enfrentado a dos alternativas: negociar con Nacional o retornar al León de Collao que es dueño de su ficha. El medio agrega que el conjunto uruguayo ya tomó la decisión de no contar más con él, por lo que podría darse el término anticipado de su préstamo o esperar lejos de las canchas a que termine su vínculo a fines del presente año.

En cualquiera de las situaciones que acontezcan, Mauricio Vera debe volver al cuadro lila que dejó para cumplir un sueño que se transformó en pesadilla y le tiene fuera del terreno de juego y sin brillar como pretendía.