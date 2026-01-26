En Deportes Limache mandaron aviso a Colo Colo por Daniel Castro

Futbol, Coquimbo Unido vs Deportes Limache. Semifinal Supercopa 2026. El jugador de Deportes Limache Daniel Castro es fotografiado durante la semifinal de la Supercopa contra Coquimbo Unido disputada en el estadio Sausalito de Vina del Mar, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 26 Ene. (ATON) -

César Pinares, volante del cuadro "tomatero", se refirió a la situación de su compañero, quien tras ser figura la temporada pasada con el elenco limachino es opción en el Cacique para reemplazar a Lucas Cepeda.

Finalmente Lucas Cepeda partió de Colo Colo, por lo que la dirigencia de Blanco y Negro ya tiene que buscarle un reemplazante al delantero.

Uno de los nombres que asoma para arribar al Cacique es el de Daniel Castro, figura la temporada pasada con el sorprendente Deportes Limache.

César Pinares, volante del cuadro "tomatero", se refirió a la situación de su compañero y mandó un aviso al elenco albo.

"Yo a Popín lo veo bastante bien, contento, está en un lugar que conoce mejor que yo. Él sabe dónde está. Obviamente me imagino que tuvo la ilusión de partir a un grande como cualquier jugador, para el que es lindo, pero lo veo bien. El otro día jugó un buen partido, anotó", reconoció en conversación con DSports.

"No sé si se va o no, yo le deseo lo mejor. Si se queda, fenomenal porque nos ayudará un montón. Si puede salir y es bueno para todos, bienvenido también. Pero lo veo contento, con ganas de hacer lo mismo y más que el año pasado", añadió.