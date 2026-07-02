Deportes Limache sorprendió con fichaje de volante desde el fútbol europeo

Futbol, Deportes Limache vs Everton Fecha 6, Copa de la Liga 2026, El equipo de Deportes Limache , es fotografiado, durante el partido de Copa de la Liga, contra Everton, disputado en el estadio Lucio Farina Fernandez, en Quillota, - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El cuadro "tomatero" oficializó la incorporación del uruguayo Tiago Galletto, proveniente del AVS FS de Portugal.

El mercado invernal de fichajes del fútbol chileno está en plena acción y Deportes Limache sorprendió con un refuerzo desde Europa.

El cuadro "tomatero" oficializó en las últimas horas al volante uruguayo Tiago Galletto, de 24 años y quien proviene del AVS FS de Portugal.

La cuenta Youth Scouting detalló que se trata de un "jugador agresivo, fuerte, y capaz de jugar también como defensa central. Gran posicionamiento en el campo, jugador clave en jugadas a balón parado".

Además, el mediocampsita charrúa defendió en su carrera las camisetas de River Plate y Cerro Largo, ambos de la Primera División del fútbol uruguayo.