Publicado 02/07/2026 14:55

Deportes Limache sorprendió con fichaje de volante desde el fútbol europeo

Futbol, Deportes Limache vs Everton Fecha 6, Copa de la Liga 2026, El equipo de Deportes Limache , es fotografiado, durante el partido de Copa de la Liga, contra Everton, disputado en el estadio Lucio Farina Fernandez, en Quillota,
Futbol, Deportes Limache vs Everton Fecha 6, Copa de la Liga 2026, El equipo de Deportes Limache , es fotografiado, durante el partido de Copa de la Liga, contra Everton, disputado en el estadio Lucio Farina Fernandez, en Quillota, - MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El cuadro "tomatero" oficializó la incorporación del uruguayo Tiago Galletto, proveniente del AVS FS de Portugal.

El mercado invernal de fichajes del fútbol chileno está en plena acción y Deportes Limache sorprendió con un refuerzo desde Europa.

El cuadro "tomatero" oficializó en las últimas horas al volante uruguayo Tiago Galletto, de 24 años y quien proviene del AVS FS de Portugal.

La cuenta Youth Scouting detalló que se trata de un "jugador agresivo, fuerte, y capaz de jugar también como defensa central. Gran posicionamiento en el campo, jugador clave en jugadas a balón parado".

Además, el mediocampsita charrúa defendió en su carrera las camisetas de River Plate y Cerro Largo, ambos de la Primera División del fútbol uruguayo.

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