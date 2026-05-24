Deportes La Serena cortó su racha sin ganar y se alejó de la zona de descenso

Futbol, Deportes La Serena vs Deportes Limache. Fecha 13, Liga de primera 2026. El jugador de Deportes La Serena Nicolás Stefanelli, centro, celebra con sus companeros tras marcar un gol contra Deportes Limache durante un partido de la liga de primera - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 24 May. (ATON) -

El elenco granate recuperó el buen juego que había extraviado en las últimas semanas y derrotó a un irreconocible Deportes Limache, cuadro que dejó escapar la oportunidad de retomar el subliderato de la Liga de Primera.

Deportes La Serena recuperó la memoria después de cinco partidos consecutivos sin ganar y se impuso por un contundente 4-1 sobre Deportes Limache en el estadio La Portada, resultado que le permitió distanciarse de la parte baja de la Liga de Primera.

La victoria de Deportes Concepción sobre Huachipato tuvo incidencia directa en este cotejo, ya que por un lado obligaba a los granates a vencer para alejarse de la zona de descenso; mientras que el cuadro rojinegro se ilusionaba con la posibilidad de retomar el subliderato del certamen.

Aunque la primera fracción no ofreció mayores emociones, el local fue lo suficientemente superiora a su rival para tomar las riendas durante los pasajes iniciales y abrió la cuenta en el minuto 19 tras una veloz acción colectiva con Sebastián Díaz abriendo para Ángelo Henríquez y este centrando para la aparición de un Nicolás Stefanelli que conectó con derecha para abrir la cuenta.

La visita no tuvo respuesta ante la conquista de un conjunto serenense que le cerró los espacios y no le permitió al Tomate Mecánico explotar su mejor face como lo es el complemento, manteniéndose desconectado de sus hombres más peligrosos como lo son Daniel Castro y Jean Meneses.

Los pupilos de Felipe Gutiérrez, sumamente cuestionado tras una serie de malos resultados, no sacaron el pie del acelerador y con un potente cabezazo de Felipe Chamorro (53') y un zapatazo de Diego Rubio (55') dentro del área aumentaron las cifras en la Cuarta Región.

Pero la escuadra cervecera no bajó los brazos y logró descontar en el 57' con un leve desvío de Marcos Arturia a un balón aéreo enviado por Meneses. Los limachinos adelantaron sus líneas a partir de la anotación del atacante y estuvieron cerca de estrechar aun más las diferencias con un tiro levemente desviado de Carlos Morales (70').

El dueño de casa respondería con una anotación de Joaquín Gutiérrez que anuló el VAR (76') pero poco después Chamorro (85') volvió a hacerse presente en el marcador para decretar el triunfo con el que su equipo trepó hasta el duodécimo lugar con 17 puntos. El elenco tomatero, en cambio, se estancó en el tercer lugar con 21 unidades.

El próximo sábado a las 15 horas, Deportes La Serena recibirá al puntero Colo Colo. Un día después, específicamente a partir de las 12:30, Deportes Limache se verá las caras con el vigente campeón del torneo, Coquimbo Unido.

Deportes La Serena

Federico Lanzillota; Bruno Gutiérrez, Sebastián Díaz, Rafael Delgado (Matías Marín, 90+1'), Yahir Salazar; Francis Mac Allister, Gonzalo Escalante (Bastián Contreras, 90+1'), Jeisson Vargas; Ángelo Henríquez (Joaquín Gutiérrez, 61'), Diego Rubio (Matías Pinto, 90+1'), Nicolás Stefanelli (Felipe Chamorro, 32'). (DT: Felipe Gutiérrez)

Deportes Limache

Matías Bórquez; Misael Llantén (Joaquín Montecinos, 82'), Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Marcelo Flores; César Fuentes, Flavio Moya (Gonzalo Sosa, 45'), Jean Meneses; Carlos Morales, Marcos Arturia, Daniel Castro. (DT: Víctor Rivero)

Árbitro: Cristian GalazEstadio: La Portada, La Serena