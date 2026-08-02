La U derrotó con comodidad a Huachipato y quedó como único escolta de Colo Colo

Futbol, Universidad de Chile vs Huachipato Fecha 17 de Liga de Primera 2026. El jugador de Universidad de Chile Marcelo Morales, izquierda, disputa el balon contra Maximiliano Rodriguez de Huachipato durante el partido de la Liga de Primera disputado en - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 3 Ago. (ATON) -

La expulsión de Maximiliano Rodríguez en el cuadro acerero facilitó la tarea del conjunto laico, que en el complemento aceleró a fondo para imponerse y estrechar la diferencia con su archirrival, líder de la Liga de Primera.

Universidad de Chile supo aprovechar la ventaja numérica que tuvo durante gran parte del partido para derrotar por 2-0 a Huachipato en el estadio Nacional, y de esta manera situarse como único escolta del líder de la Liga de Primera, su archirrival Colo Colo.

El cuadro laico tuvo una semana bastante movida desde lo extradeportivo por todo el ruido mediático que generó la formalización del ex presidente de Azul Azul, Michael Clark, por su presunta participación en el Caso Sartor, obligando a la actual mandamás del club, Cecilia Pérez a salir a poner paños fríos ante los medios.

Por el lado netamente futbolístico, los estudiantiles venían en alza gracias a sus buenos resultaos en Copa Chile y al triunfo sobre Audax Italiano en el inicio de la segunda rueda del torneo. Los acereros, en tanto, llegaban con la misión de volver a ganar en el certamen después de cuatro duelos sin festejos.

El arranque del encuentro fue completamente favorable para un elenco universitario que obligó al portero Christian Bravo a usar las manos en el minuto 14 y que desde el 22' jugó con un hombre de más tras la expulsión de Maximiliano Rodríguez, quien le dio un pisotón a Agustín Arce.

Pese a esto, la visita estuvo cerca de abrir la cuenta en un tiro de Lionel Altamirano que Gabriel Castellón envió al córner (32'). Pero de ahí en más fue el local el que marcó el ritmo del cotejo y se generó un par de oportunidades para irse en ventaja al descanso (45' y 45+2'), aunque no dieron frutos.

La U siguió presionando en el comienzo del complemento con el forastero completamente replegado en su zona y en el 53', Lucas Assadi envió el balón al área con un picotón y Eduardo Vargas sorprendió definiendo con una contorsión para adelantar a su equipo en el coloso de Ñuñoa.

El cuadro sureño se vio obligado a cambiar su disposición táctica para ir en búsqueda de la igualdad, quedando expuesto a los ataques de los azules que ampliaron las diferencias gracias a un remate de Marcelo Morales (65') que se desvió en un defensa y dejó sin opciones a Bravo.

El Romántico Viajero supo manejar el resultado y terminó cosechando una victoria clave que lo catapultó en soledad al segundo puesto con treinta puntos, doce menos que el puntero. Los metalúrgicos, en cambio, se quedaron en el séptimo lugar con 24 unidades.

Ahora, Universidad de Chile enfrentará este martes a Unión San Felipe desde las 18:00 buscando su clasificación a octavos de final de Copa Chile y después recibirá a Palestino desde las 20:00 del domingo. Huachipato, en tanto, se verá las caras con Everton desde las 15:00 del sábado.

Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Bianneider Tamayo, Marcelo Morales (Ignacio Vásquez, 73'); Charles Aránguiz (Matías Zaldivia, 73'), Lucas Barrera, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero (Gonzalo Reyna, 73'), Eduardo Vargas (Juan Martín Lucero, 80'), Lucas Assadi. (DT: Fernando Gago)

Huachipato

Christian Bravo (Sebastián Mella, 70'); Guillermo Guaiquil (Lucas Velásquez, 70'), Rafael Caroca, Nicolás Vargas, Renzo Malanca; Maicol León, Claudio Sepúlveda, Ezequiel Cañete (Sebastián Melgarejo, 70'); Maximiliano Rodríguez, Lionel Altamirano (Luciano Arriagada, 85'), Mario Briceño (Freddy Alegría, 85'). (DT: Jaime García)

Expulsados: Maximiliano Rodríguez (HUA, 25')Árbitro: Juan LaraEstadio: Nacional, Ñuñoa