El desahogo de Cristián Zavala tras volver de dura lesión: "45 días fuera"

Futbol, Huachipato vs Coquimbo Unido Sexta fecha, campeonato Nacional 2026. El jugador de Coquimbo Unido Cristian Zavala, centro, celebra su gol contra Huachipato durante el partido de primera division disputado en el estadio CAP de Talcahuano, - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Santiago 9 Mar. (ATON) -

El delantero nacional sufrió una lesión a comienzos de año jugando por Colo Colo, pero en medio de su recuperación selló su regreso a Coquimbo Unido y debutó con un gol ante Huachipato.

Cristián Zavala pudo hacer su debut esta temporada 2026 en Coquimbo Unido. El delantero superó su lesión y anotó un gol en el triunfo del cuadro "pirata" por 3-1 frente a Huachipato en Talcahuano, por la sexta fecha del Campeonato Nacional.

El atacante comenzó el año en Colo Colo, pero se lesionó en la rodilla en el insólito penal frente a Peñarol por la pretemporada alba, y tras ese episodio selló su retorno al conjunto aurinegro.

Por todo eso, el ariete se desahogó con un mensaje en sus redes sociales, al publicar: "45 días fuera, pero más cerca de quien nunca me falla, rodeado de mi novia, mis hijos y mi familia. Gracias a Dios volvimos. Y mil gracias a todo el staff medico que ayudaron a volver pronto".

Entre las fotografías compartidas, aparece una imagen detallada de la lesión que sufrió la rodilla y parte de su tratamiento, el cual incluyó 15 sesiones de cámara hiperbárica.