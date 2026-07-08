Descartan que la U fiche a otro jugador de Racing: "No tienen recursos"

Archivo - Chile.- La U tendría listo el arribo de un jugador tasado en 22 millones de euros - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 8 Jul. (ATON) -

Desde Argentina dieron a conocer el gran problema que tiene el cuadro azul para incorporar un refuerzo de categoría en este mercado.

A comienzos de semana Universidad de Chile oficializó el fichaje de Gonzalo Reyna, joven delantero argentino quien arriba en calidad de préstamo desde Racing de Avellaneda.

Luego, se dio a conocer que los azules buscarían reforzarse con otro jugador de la Academia como es el volante Matías Zaracho. Sin embargo, el medio partidario Racing del Alma descartó el arribo por falta de recursos del conjunto estudiantil.

En ese sentido, la publicación sostuvo que está "totalmente descartada la salida de Zaracho a la U de Chile".

"No tienen los recursos para abonar, principalmente, el salario del jugador", añadió el citado medio en su posteo sobre el tema.