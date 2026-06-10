Descartan a Rodrigo Echeverría como posible refuerzo de Gremio

Futbol, Portugal vs Chile Partido amistoso en Portugal 2026 Rodrigo Echeverria de Chile, es fotografiado, durante el partido amistoso FIFA 2026, contra Portugal, disputado en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa, Portugal 06/06/2026 Foto: Zed - Zed Jameson /Photosport

Santiago 11 Jun. (ATON) -

Aunque en Argentina daban por hecho un acuerdo por el volante chileno, desde Brasil le bajaron el pulgar al jugador del Club León de México.

Desde hace algunas semanas en Argentina se ha venido rumoreando sobre el presunto interés que tendría Independiente de Avellaneda en el mediocampista nacional Rodrigo Echeverría, actualmente en Club León de México.

El chileno es un viejo conocido del fútbol trasandino gracias a las buenas campañas que hizo con la camiseta de Huracán entre 2023 y 2024, marcando cuatro goles y aportando tres asistencias en 56 compromisos.

Sin embargo, al otro lado de la cordillera el periodista Martín Roldán aseguró que "Eche" se alejó de la órbita del denominado Rey de Copas ya que se transformaría en fichaje de Gremio de Porto Alegre.

Pero el comunicador brasileño Bruno Abichéquer dio una información completamente diferente y desde el elenco gaúcho negaron cualquier tipo de acercamiento con el volante.

De hecho, el profesional apuntó que el conjunto gaúcho buscaría reducir el número de extranjeros en su plantel, cerrándole la puerta a Echeverría, quien viene de jugar 33 partidos y entregar una habilitación en la pasada temporada en México.