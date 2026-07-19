Futbol, Entrenamiento seleccion chilena. Entrenamiento de la seleccion chilena previo a los partidos amistosos contra Portugal y Republica Democratica del Congo. Complejo Deportivo Juan Pinto Duran Santiago, Chile. 25/05/2026 Jonnathan - JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Santiago 19 Jul. (ATON) -

Luego de que Midtjylland rechazara la oferta realizada por el chileno, el elenco turco apuntaría al círculo cercano del volante para tratar de facilitar su contratación.

El volante nacional Darío Osorio vive días cruciales para definir su futuro luego de que el Trabzonspor se fijara en él y ofreciera una cuantiosa suma al Midtjylland para poder ficharlo.

Si bien el conjunto danés rechazó los quince millones de euros que puso sobre la mesa el cuadro turco, este no bajaría los brazos y tendría lista una llamativa estrategia para sumar al chileno.

Según algunos medios del país euroasiático, la directiva del elenco otomano hablaría directamente con el círculo cercano del futbolista para intentar convencerlo de cambiar de aires.

"Se están llevando a cabo intensas negociaciones con el agente del joven jugador. (...) Un agente autorizado viaja a Chile para convencer a la familia del jugador. Una vez que el jugador esté convencido, se le hará una oferta de 15 millones de euros al Midtjylland", señalaron desde el periódico deportivo Fotomaç.

Asimismo, afirmaron que el entrenador Fatih Tekk busca al mediocampista ofensivo "para reforzar la banda. El cuerpo técnico está siguiendo de cerca al jugador chileno de 22 años, cuyas características se consideran idóneas para el esquema ofensivo del Trabzonspor. Si bien se barajan otras opciones, Osorio es actualmente la prioridad".

Al mismo tiempo, en la publicación remarcaron que la idea del club del Mar Negro es sellar cuanto antes la contratación del formado en Universidad de Chile, considerando que el próximo jueves comenzará la concentración en Austria.