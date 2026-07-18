Destacado jugador dejó Palestino y ya fue presentado en su nuevo club

Archivo - Chile.- El mensaje del alcalde de La Cisterna por localía de Palestino en Sudamericana - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 18 Jul. (ATON) -

El futbolsita parte a préstamo al mercado argentino

A sólo una semana del reinicio del Campeonato Nacional, Palestino perdió a una de sus figuras que parte al fútbol argentino.

Los Tetracolores, que marchan en el quinto puesto del torneo de Primera División con 24 unidades, a doce del líder Colo-Colo, anunciaron en sus propios medios oficiales la partida de uno de los jugadores estelares de su plantilla.

Julián Fernández emigró por el resto de la temporada en calidad de préstamo al Atlético Tucumán de Argentina, situación que llevó al elenco árabe a publicar en sus redes sociales un escueto mensaje donde apunta que "te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa".

El mediocampista esta jornada de inmediato fue presentado y dijo que pesó en su decisión el conocimiento que tiene del entrenador Julio César Falcioni: "Cuando recibí su llamado, no lo dudé. Lo conozco hace mucho tiempo a él, así que no lo dudé. Y llegó con mucha ilusión hasta fin de año y espero que nos vaya de la mejor manera".

En lo próximo, y en cuanto a partidos oficiales, Tucumán se enfrentará a Independiente de Avellaneda, de los chilenos Lucino Cabral, Maximiliano Gutiérrez y Lautaro Millán, por los octavos de final de la Copa Argentina.