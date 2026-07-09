Destacan cualidades de portero uruguayo pretendido por Colo Colo

Chile.- En México aseguran que Colo Colo hizo "oferta formal" por arquero del Monterrey - JAIRO CASSIANI/VIZZORIMAGE/PHOTOSPORT

Santiago 9 Jul. (ATON) -

Fabián Coito, ex entrenador de Santiago Mele, afirmó que el actual guardameta de Monterrey "tiene todo dado para hacer una gran campaña" en un club como el Cacique.

Desde hace unos días que en la prensa nacional se ha especulado con el interés que tendría Colo Colo en el portero uruguayo Santiago Mele, actual jugador de Monterrey y mundialista con la Celeste en el certamen que se disputa en Norteamérica.

Aunque el cancerbero no sumó minutos en el torneo planetario y tampoco atraviesa un buen presente con Rayados, su ex entrenador en la selección sub 20 del país charrúa, Fabián Coito, resaltó sus cualidades.

En conversación con radio ADN, el técnico sostuvo que "Colo Colo es muy duro, las exigencias también, pero él es un chico muy profesional, muy inteligente, una muy buena persona. Sabrá asimilar esa linda responsabilidad si le toca ser el arquero de Colo Colo".

En esa misma línea, el adiestrador oriental aseguró que el cancerbero de 28 años "no solo se destaca con sus condiciones, puede convivir con esa responsabilidad. No tengo duda de que ha hecho una gran carrera, tiene todo dado para hacer una gran campaña en una gran institución como lo es Colo Colo".

Asimismo, el estratego apuntó que pese a no tener una gran altura el guardameta "tiene mucha fuerza de piernas, de buen pie. Ha jugado en ligas muy importantes. Es muy buena opción para un equipo grande".

Para cerrar, Coito comentó que "destaco su fortaleza en el arco, es un muy buen golero atajando y con los pies la selección le ha dado mucho valor: si ha sido considerado entre los tres arqueros del Mundial es porque maneja el juego con los pies".