Destacan a Lucas Cepeda por nueva posición: "Alineado con la idea del Elche"

Santiago 17 Feb. (ATON) -

El delantero chileno debutó como titular en el cuadro franjiverde en el empate ante el Osasuna y recibió elogios por su buen desempeño.

Hasta que Lucas Cepeda pudo tener su primer partido como titular en el Elche. El delantero chileno debutó como estelar en el empate sin goles frente al Osasuna, donde estuvo 80 minutos en el campo.

El ex Colo Colo realizó un buen partido y hasta tuvo una clara ocasión para marcar un gol, por lo que recibió elogios por su buen rendimiento.

En ese sentido, la cuenta Scouten Football resaltó: "Actuó como interior diestro en el 3-5-2 de Eder Sarabia, con bastante libertad para moverse y aparecer donde la jugada lo pedía. Se le vio cómodo por carril central, ágil en apoyos cortos y con buena lectura para ocupar espacios entre líneas".

"Tras recibir, casi siempre buscó verticalizar: control orientado hacia adelante y decisión para atacar la frontal, ya sea descargando de primera o armándose el remate. Generó sensación de amenaza cada vez que pisó zona de definición", añadió la publicación.

También fue destacado por su despliegue en defensa, debido a su "presión tras pérdida y compromiso para recorrer metros en transición defensiva".

"Partido alineado con la idea del equipo, entendiendo cuándo acelerar y cuándo sostener la posesión del balón", sentenció Scouten Football.