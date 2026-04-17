Archivo - Chile.- El Betis de Pellegrini golpeó primero y tiene un pie en fase grupal de C. League - RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 17 Abr. (ATON) -

La prensa española le dio con todo al técnico chileno y el cuadro verdiblanco tras la fea derrota ante el Sporting Braga, después de desperdiciar una ventaja de dos goles. Incluso, los medios adelantaron que la era del "Ingeniero" en el club terminará esta temporada.

Manuel Pellegrini vivió la jornada más dura desde que es entrenador del Betis. Es que el cuadro verdiblanco quedó eliminado de manera increíble en los cuartos de final de la Europa League, al caer por 4-2 ante el Sporting Braga en España y desaprovechando una ventaja de dos goles.

La prensa española le dio con todo al técnico chileno y al conjunto andaluz por la fea derrota, con la cual dejó escapar la chance de avanzar a una histórica semifinal en el torneo continental.

Por ejemplo, El Desmarque tituló: "Debacle histórica del Betis". "Pena histórica, pena inexplicable", agregó. "De nuevo los errores individuales y la vulnerabilidad defensiva, impropia de la élite, condenaron las aspiraciones de un equipo que afronta este tramo final de temporada con un panorama desolador", añadió el citado medio.

En tanto, ABC de Sevilla sostuvo: "El Betis se pega un tiro en el pie y queda eliminado. Lo verdiblancos abochornan a su gente en una segunda parte terrible para caer eliminados".

Por su lado, Estadio Deportivo le puso nota 3 a Pellegrini y comentó: "Cuando un equipo se cae de la manera que lo hizo el Betis tras recibir el primer gol hay que mirar al banquillo independientemente de que el planteamiento inicial fuera impecable, con vocación ofensiva y una presión efectiva. No hubo reacción del chileno, cuyos cambios no funcionaron".

A su vez, el Correo de Andalucía le dio nota cero al estratego nacional y escribió: "En la banda tampoco leyó que a Betis le hacían falta cambios y se demoró en agitar un once cansado. Cero reacción desde la banda e incluso le dio minutos a Bakambu, que no debería ni de vestirse de corto. ¿En el 80' es normal poner a calentar a Sergi Altimira? Veremos qué sucede a final de temporada, pero el proyecto esta noche queda muy tocado".

Como si fuera poco, los medios también aseguraron que la era de Pellegrini en el club terminará esta temporada, pese a que tiene contrato hasta junio de 2027. En ese sentido, el periodista Gonzalo Tortosa, de El Chiringuito, sostuvo: "Fracaso total del Real Betis en Europa League. Actitud pésima de los jugadores. Manuel Pellegrini ha firmado su fin de ciclo en el club".

El larguero comentó: "La catástrofe del Betis en Europa League que puede traer cola: Estamos ante un punto de inflexión con el tema Pellegrini".

Por último, Marca escribió una nota que tituló "Una debacle totalmente inesperada de consecuencias imprevisibles. El proyecto de Pellegrini en el Betis se tambalea en su noche más dura en la Europa League".