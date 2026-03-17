Publicado 17/03/2026 12:19

Las "Diablas" conocieron a sus rivales en el Mundial de Hockey Césped

Hockey, Chile vs Australia Final del Premundial de Hockey Cesped 2026 Jugadoras de Chile celebran tras vencer a Australia en la final del Premundial de Hockey Cesped 2026 realizado en el Estadio Nacional del Hockey Cesped Claudia Schuler en Santiago,
Hockey, Chile vs Australia Final del Premundial de Hockey Cesped 2026 Jugadoras de Chile celebran tras vencer a Australia en la final del Premundial de Hockey Cesped 2026 realizado en el Estadio Nacional del Hockey Cesped Claudia Schuler en Santiago, - ANTONIO VALENCIA/PHOTOSPORT

Santiago 17 Mar. (ATON) -

Este martes se realizó el sorteo de la fase grupal de la cita planetaria que se disputará en Países Bajos y Bélgica.

La selección chilena femenina de hockey césped disputará en agosto próximo el Mundial de Bélgica y Países Bajos, luego de ganar el premundial realizado en nuestro país.

Y las "Diablas" ya conocieron a sus rivales en la cita planetaria, después de que este martes se realizara el sorteo de la fase grupal.

La escuadra nacional se enfrentará se enfrentará a las locales Países Bajos, el mejor equipo del planeta y actual monarca mundial y olímpico. Además, se medirá contra Australia (8°) y Japón (15°).

A estos dos elencos ya los enfrentó y los venció en el último clasificatorio realizado en el Parque Estadio Nacional. Contra las oceánicas obtuvieron triunfos por 2-1 (fase grupal) y 1-0 (final), mientras que a las niponas las derrotaron por penales australianos (shoot-outs) en las semifinales del torneo.

Los partidos de las "Diablas" en el Mundial se desarrollarán en Amstelveen (Países Bajos) y las dos primeras del grupo avanzarán a cuartos de final. En tanto, las otras dos irán a disputar las rondas que definen del 9° al 16° puesto.

Contador

Contenido patrocinado