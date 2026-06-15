Las "Diablas" debutaron en la Nations Cup con triunfazo ante Francia

Santiago 18 de junio 2017. Hockey Cesped Femenino Las Diablas se despiden de su hinchada antes de viajar al Mundial en Sudafrica, con encuentro frente a Uruguay. Karin Pozo/Photosport - KARIN POZO/PHOTOSPORT

Santiago 15 Jun. (ATON) -

Las nacionales arrancaron con el pie derecho la competencia que entrega al monarca un cupo a la ProLeague, la liga más poderosa del mundo y donde juegan las mejores selecciones del planeta.

Tremendo el debut de la selección chilena de hockey sobre césped en la Nations Cup que se disputa en Nueva Zelanda. Las "Diablas" derrotaron por 2-0 a Francia, por el Grupo B de la competencia.

El combinado nacional se impuso este lunes al elenco galo gracias a los goles de Manuela Urroz, a los 11', y de Fernanda Arrieta, a los 57'.

Ahora, las chilenas volverán a la acción este martes, a las 03:00 horas de nuestro país, cuando enfrenten a las dueñas de casa, que vienen de vencer por 3-1 a Corea del Sur.

Después, las "Diablas" volverán a competir el jueves 18 de junio ante las asíaticas, a las 00:45 horas chilena.

Consignar que este torneo entrega al monarca un cupo a la ProLeague, la liga más poderosa del mundo y donde juegan las mejores selecciones del planeta.