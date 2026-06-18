Chile.- Las "Diablas" debutaron en la Nations Cup con triunfazo ante Francia - KARIN POZO/PHOTOSPORT

Santiago 18 Jun. (ATON) -

La escuadra nacional quedó en el segundo lugar del Grupo B del certamen que se desarrolla en Auckland, Nueva Zelanda, y enfrentará el sábado a India, ganador de la zona A.

Celebra la selección chilena femenina de hockey sobre césped. Es que pese a empatar a 2 frente a Corea del Sur, las "Diablas" avanzaron a las semifinales de la Nations Cup que se disputa en Auckland, Nueva Zelanda.

Las nacionales comenzaron ganando 2-0 gracias a los goles de Fernanda Arrieta (1' y 13'), pero las asiáticas reaccionaron y emparejaron el marcador con tantos de Jiyun Choi (15') y Yuri Lee (28').

Con la igualdad, Chile sumó cuatro puntos en el Grupo B y quedó en el segundo lugar, tras el local Nueva Zelanda, que alcanzó nueve unidades.

Ahora, las "Diablas" enfrentarán a India, ganador del Grupo A con campaña perfecta, en un duelo que se disputará este sábado 20 de junio a las 00:00 hora chilena. En tanto, la otra llave de semifinales ser entre Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Consignar que el monarca de este certamen logrará la clasificación a la ProLeague, la liga más poderosa del mundo y donde participan las mejores selecciones del planeta.