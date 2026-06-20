Las Diablas perdieron ante India por las semifinales de la Nations Cup

SANTIAGO, CHILE NOV 04: Charla tecnica de Chile contra Canada durante la definicion de la medalla de bronce de hockey cesped en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 el 04 de Noviembre en Santiago, Chile./Technical talk of Chile against Canada during - FELIPE POGA/SANTIAGO 2023 via PHOTOSPORT

Santiago 20 Jun. (ATON) -

El combinado nacional no pudo repetir las buenas actuaciones de los días previos y perdió por una amplia diferencia frente al elenco asiático.

La ilusión de la selección femenina de hockey césped en la Nations Cup llegó a su fin este sábado, luego de que el combinado nacional perdiera por un inapelable 6-0 ante India en semifinales.

Las "Diablas", undécimas de la clasificación mundial, estuvieron lejos de hacer valer esa condición y no pudieron contrarrestar el poder de fuego de su rival, apenas dos puestos arriba en el ranking.

El elenco indio se fue al descanso ganando por un holgado 4-0 gracias a las anotaciones de Navneet Kaur (6' y 13') y Deepika Sehrawat (14' y 18'), mientras que en el complemento convirtieron Neha Goyal (32') y Rutuja Pisal (39').

De esta manera, el equipo chileno deberá conformarse con disputar el encuentro por el tercer lugar ante Estados Unidos, conjunto que perdió por penales ante el local Nueva Zelanda.