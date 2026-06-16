Publicado 16/06/2026 07:49

Las "Diablas" sufrieron dolorosoa derrota ante Nueva Zelanda en la Nations Cup

Santiago 18 de junio 2017. Hockey Cesped Femenino Las Diablas se despiden de su hinchada antes de viajar al Mundial en Sudafrica, con encuentro frente a Uruguay. Karin Pozo/Photosport
Santiago 18 de junio 2017. Hockey Cesped Femenino Las Diablas se despiden de su hinchada antes de viajar al Mundial en Sudafrica, con encuentro frente a Uruguay. Karin Pozo/Photosport - KARIN POZO/PHOTOSPORT

Santiago 16 Jun. (ATON) -

Las nacionales iban ganando, pero sufrieron una remontada ante las locales y se jugarán el paso a semifinales de la competencia el jueves frente a Corea del Sur.

Después de debutar con un triunfo por 2-0 ante Francia, la selección chilena femenina de hockey césped no pudo repetir y sufrió una dolorosa derrota en la Nations Cup.

Las "Diablas" cayeron este martes por 3-2 ante el local Nueva Zelanda en Auckland, por su segundo partido por el Grupo B de la competencia.

Las nacionales iban ganando por 2-0, gracias a los goles de María Jesús Maldonado (4') y Simone Avelli (20'). Sin embargo, las oceánicas dieron vuelta el marcador y se impusieron de forma dramática con tantos de Olivia Shannon (32'), Holly Pearson (37') y Josephine Murray (57').

Con esto, las "Diablas" quedaron segundas en el Grupo B, con tres puntos, y se jugarán la clasificación a semfinales este jueves 18 de junio, cuando enfrenten a Corea del Sur (a las 00:45 horas), que solo tiene un punto y que empató con Francia.

Consignar que las dos primeras del grupo pasan a semifinales, mientras que el monarca de la competencia se quedará con el cupo a la ProLeague, la liga más poderosa del mundo y donde juegan las mejores selecciones del planeta.

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