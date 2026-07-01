Diario Marca: "Alexis Sánchez finalmente no renovará su contrato con el Sevilla"

Archivo - Chile.- Continuidad de Alexis en Sevilla quedó en el aire debido a una traba tributaria - ANDRES PINA/PHOTOSPORT - Archivo

Santiago 1 Jul. (ATON) -

Desde España adelantaron que las negociaciones entre el delantero chileno y el cuadro andaluz "se han terminado encallando", pór lo que las partes decidieron "separar sus caminos, de forma que el Niño Maravilla se despedirá en las próximas horas" del club.

Alexis Sánchez terminó contrato con el Sevilla el martes, por lo que ahora tendrá que definir si renovará de cara a la siguiente temporada o partirá del cuadro andaluz.

Sin embargo, este miércoles desde España dieron a conocer que pese al destacado cierre de campaña que tuvo el delantero chileno, finalmente no continuará en el conjunto nervionense.

Así lo aseguró el diario Marca, que sostuvo que la situación del bicampeón de América con la Roja dio un giro radical en las últimas horas.

"Alexis Sánchez finalmente no renovará su contrato con el Sevilla, así que abandonará de forma definitiva la disciplina blanquirroja. En principio, ambas partes mantenían una predisposición absoluta con vistas a prolongar su relación un año más", publicó el citado medio.

"No obstante, las negociaciones entre Alexis y el Sevilla se han terminado encallando. Por lo tanto, ante la imposibilidad de alcanzar un punto de encuentro, el club y el futbolista han decidido separar sus caminos, de forma que el Niño Maravilla se despedirá en las próximas horas", añadió la publicación.

Habrá que esperar durante la jornada si es que alguna de las partes se pronuncia y llega la oficialización de esta noticia, que obligaría al chileno a buscar un nuevo destino para continuar su carrera.