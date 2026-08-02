Díaz: "Cada partido venimos mejorando y eso habla de un plantel convencido"

Futbol, Deportes Concepcion vs Universidad Catolica Decimoseptima fecha, campeonato Nacional 2026. El entrenador de Deportes Concepcion Fernando Diaz es fotografiado durante el partido de primera division contra Universidad Catolica disputado en el - EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT
Santiago 3 Ago. (ATON) -
El técnico de Deportes Concepción resaltó el gran presente que atraviesa el conjunto penquista que hoy le pasó por arriba a Universidad Católica y se alejó de la zona de descenso.
Deportes Concepción dio esta tarde un paso importantísimo en su lucha por alejarse de la zona descenso tras derrotar por un holgado 3-0 a Universidad Católica en el estadio Ester Roa Rebolledo.
Tras el cotejo, el director técnico del elenco penquista, Fernando Díaz, destacó el buen presente del equipo que desde que asumió el cargo ha sumado siete triunfos, un empate y tres derrotas en once partidos.
"Hay una disposición absurda. Desde que llegamos, hay mucha disposición de los jugadores, del club y mucho cariño de la gente. Esa disposición de los jugadores hace que los conceptos que queríamos invocar o cambiar en algunas situaciones, fuera más rápido esa puesta a punto, por decirlo así", subrayó el adiestrador del conjunto lila.
En esa misma línea, "Nano" afirmó que "cada partido venimos mejorando y eso habla de un plantel convencido. Los jugadores que han reemplazado a otros se han incorporado muy bien. Eso nos da al cuerpo técnico más variantes para ocuparlas en diferentes momentos del partido, cuando están siendo presionados, cuando están en contraataque, para atacar".
Asimismo, el DT de 64 años apuntó que "jugamos parecido a lo que venimos haciendo desde que llegamos, Copa Chile incluida, que nos sirvió mucho para encontrar una base y ahí incorporar algunos conceptos o cambios de comportamiento".
Por último, Díaz entregó su análisis del triunfo de este domingo. "Sabíamos que la Católica es un equipo que juega con mucho juego interior, con jugadores de buen pie, entonces teníamos que cerrar ese sector y aprovechar las bandas, que es el fuerte nuestro. Eso, sumado a que nuestro equipo tiene un comportamiento de transiciones muy rápidas y mucha fuerza, eso hizo la diferencia en momentos clave", cerró.