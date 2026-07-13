Díaz confirmó a ex seleccionado chileno como refuerzo de Deportes Concepción

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Concepcion, campeonato 2026 Fecha 14, Liga de Primera 2026. El entrenador de Deportes Concepcion Fernando Diaz es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Nacional en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Jul. (ATON) -

Tras la victoria ante Deportes Puerto Montt para sellar la clasificación a octavos de final de Copa Chile, el técnico del cuadro lila ratificó la incorporación de cara al segundo semestre.

Ya es prácticamente un hecho que Deportes Concepción se reforzará con un ex seleccionado chileno como es Joaquín Montecinos de cara a la segunda parte de esta temporada 2026.

Es que tras sellar la clasificación a los cotavos de final de la Copa Chile, luego del triunfo por 2-0 ante Deportes Puerto Montt, el técnico del cuadro lila, Fernando Díaz, confirmó la llegada del extremo, quien defendió la camiseta de Deportes Limache durante el primer semestre.

"Ya hablé con él. Joaquín es un jugador de trayectoria a pesar de su juventud y nos puede servir. Cuando hay mejores jugadores, hay mejor competencia y eso hace subir los rendimientos individuales", reconoció el "Nano" en conferencia de prensa.

"Él es de acá y su papá fue símbolo de este club, así que lo debe saber. Además, Deportes Concepción es un equipo conocido en Chile; el que no sepa la importancia y el arrastre que tiene este club, no es del fútbol. Joaquín mostró una excelente disposición. Después veremos cómo lo vamos a utilizar en la cancha. Mientras más alternativas tengamos, el nivel futbolístico va a mejorar", añadió el estratego.

Consignar que en el primer semestre, Montecinos disputó 25 partidos con el conjunto "tomatero", con un registro de cuatro goles y dos asistencias y ahora vestirá la octava camiseta de su carrera en el fútbol chileno, tras pasos anteriores por O'Higgins, Audax Italiano, Milipilla, San Luis, La Serena y Temuco.