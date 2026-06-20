Chile.- Díaz: "La Copa Chile es importante, pero lo primero es el Campeonato Nacional"

Futbol, Universidad de Chile vs Deportes Concepcion, campeonato 2026 Fecha 14, Liga de Primera 2026. El entrenador de Deportes Concepcion Fernando Diaz es fotografiado durante un partido de primera disputado en el estadio Nacional en Santiago, - FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Santiago 20 Jun. (ATON) -

El técnico de Deportes Concepción dejó en claro el principal objetivo del equipo en la temporada, junto con destacar el nivel mostrado por el plantel en sus primeras semanas al mando del club.

En la previa de su debut por Copa Chile frente a Deportes Temuco, el director técnico del cuadro penquista, Fernando Díaz, valoró el desempeño del equipo en sus primeras semanas en el cargo.

En conversación con los medios, el estratego indicó que "llegamos hace poco y estamos buscando algunos comportamientos que queremos potenciar. Algo se vio ante Limache, pero necesitamos tiempo para afianzar eso. Estos partidos sirven para llegar de la mejor manera al torneo oficial (Campeonato Nacional), donde tenemos tres partidos seguidos como local".

No obstante, el experimentado entrenador dejó en claro que el León de Collao "siempre tiene que ser competitivo y esta Copa es importante, pero lo primero es el campeonato oficial".

Respecto al certamen, "Nano" puntualizó que "en el grupo tenemos rivales difíciles de Primera y también de la B. Serán seis partidos en dos semanas, debe haber rotación y en algunos juegos habrá mixtura con piezas que no han tenido tantos minutos".

En cuanto al nivel mostrado por el elenco lila, el DT señaló que "el equipo aún tiene que mejorar mucho. Estábamos últimos y eso te dice algo. Jugamos bien un par de partidos, pero hay que mantener ese nivel e incorporar otros conceptos, que las transiciones sean más rápidas, lograr un equipo compacto, doblar más por las bandas y cosas que solo se logran con tiempo y más partidos".

Por último, Díaz le restó importancia a las salidas de Ángel Gillard y Nelson Sepúlveda. "Todos los futbolistas profesionales saben que a mitad de año hay posibilidad de cambios y es algo natural. Hay un par de jugadores que ya sabemos que tendrán un nuevo aire. Solo tenemos tres opciones para reforzarnos y tal vez el cupo de (Fabricio) Manzo", finalizó.