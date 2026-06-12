Díaz: "Es extraño no ver a Chile en un Mundial, no hicimos las cosas bien"

Futbol, Chile vs Peru. Clasificatorias a Rusia 2018. El jugador de la seleccion chilena Marcelo Diaz es fotografiado durante el partido valido por las clasificatorias al mundial de Rusia 2018 contra Peru disputado en el estadio Nacional de Santiago, - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 12 Jun. (ATON) -

El bicampeón de América con la Roja se refirió a la ausencia de la Selección en la Copa del Mundo 2026 y recordó la cita planetaria de Brasil 2014.

El jueves arrancó el Mundial 2026, evento al que la Selección chilena no pudo clasificar. De hecho, es la tercera ausencia consecutiva de la Roja en una cita planetaria.

Uno que todavía lamenta la eliminación del combinado nacional es Marcelo Díaz, bicampeón de América con el Equipo de Todos e histórico integrante de la Generación Dorada.

"Es extraño no ver a Chile en un Mundial, sobre todo habiendo tenido tantos cupos. Creo que no hicimos las cosas muy bien para haber estado ahí y no lo merecíamos realmente. Ojalá que ahora haya un cambio, que haya un cambio real y que que sí podamos acceder a un próximo mundial", reconoció el referente de Universidad de Chile.

Además, recordó la participación en Brasil 2014, donde la Roja llegó a octavos de final y quedó eliminada de manera dolorosa ante el local mediante lanzamientos penales: "Los recuerdos son maravillosos. Es el último Mundial que jugamos, obviamente fue el primero a nivel profesional y adulto que jugué. Haber sido partícipe me genera mucho orgullo. Jugábamos casi todo en el extranjero, teníamos una camada muy buena de jugadores, teníamos un entrenador muy bueno también".

"Se juntaron muchísimas cosas e hicieron que Chile pudiera jugar un Mundial e ir a competirlo porque así fue. Se juntó toda una generación, se metió a la juguera y creo que resultó ser, para mí, la mejor generación del fútbol chileno en la historia", añadió "Carepato".

Por último, Díaz entregó su favorito para ganar el título en este Mundial 2026: "A mí me gusta mucho Argentina, son los actuales campeones del mundo, tienen al mejor jugador del mundo también en sus filas y tienen un gran plantel".