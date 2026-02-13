Diego Rubio: "En un momento quise venir a Colo Colo, pero no se dio"

******COBERTURA ESPECIAL, DISPONIBLE SOLO PARA CLIENTES ESPECIALMENTE ABONADOS******* Futbol, Colombia vs Chile. Partido amistoso 2019. El jugador de la seleccion chilena Diego Rubio es fotografiado durante el partido amistoso contra Colombiana disputado - ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Santiago 13 Feb. (ATON) -

El delantero nacional contó sobre un interés del Cacique en sus servicios para retornar al club que lo formó, aunque nunca se concretó una negociación.

Después de más de diez años en el fútbol extranjero, Diego Rubio volvió al fútbol chileno como fichaje de Deportes La Serena.

El delantero chileno arribó al cuadro granate proveniente del Austin FC de la Major League Soccer de Estados Unidos, aunque por varias temporadas se le vinculó con un eventual regreso a Colo Colo, el cuadro que lo formó.

El ariete conversó con el programa Todos Somos Técnicos, de TNT Sports, en el cual explicó los motivos sobre por qué no retornó al Cacique.

"La verdad es que quería quedarme en la MLS, pero se dio esta oportunidad. Me llamaron Francisco Bozán y Felipe Gutiérrez. Jugué con él y sé lo apasionado que es por el fútbol. Ya pasó el caos del viaje y de reacomodar a la familia y a los niños. Ahora estamos más tranquilos", sostuvo rlo ariete nacional.

Sobre su frustrado retorno al conjunto albo, sostuvo: "Como ustedes dicen, soné en Colo Colo. Solo fueron rumores. Yo en un momento quise venir, pero no se dio. Así es el fútbol. Es cliché, pero es así. Ahora hay tantos jugadores y cada DT tiene su preferencia. No se dio y listo, ya está".