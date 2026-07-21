Futbol, Coquimbo Unido vs Union La Calera. Semifinales, Copa de la Liga 2026. El jugador de Coquimbo Unido Diego Sanchez, es fotografiado al termino de un partido copa de la liga disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso en La Serena, - ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Santiago 21 Jul. (ATON) -

El portero y figura del cuadro "pirata" disparó a través de sus redes sociales contra Iván Poduje por sus dichos respecto a los desaparecidos en la región.

Toda una catástrofe se vive en la Región de Coquimbo debido al sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país, con miles de personas damnificadas.

Ante esa situación, Diego Sánchez, portero y figura de Coquimbo Unido, lideró una campaña a través de su cuenta de Instagram en la cual impulsó una colecta de alimentos para ir en ayuda de los afectados.

De paso, el "Mono" aprovechó para críticar al Gobierno de José Antonio Kast y sobre todo al ministro de Vivienda y Urbanización, Iván Poduje, por uno de sus dichos respecto a los desaparecidos por la catástrofe.

"Al diputado Manucheri sabemos que se le arranca la moto algunas veces. Está hablando de desaparecidos en las quebradas sin ninguna información. Sabemos que no se le puede pedir mucha seriedad, pero ahora, sabiendo que él es de la zona, tenga un poco de moderación", fueron las declaraciones de Poduje.

Frente a esto, el golero se fue con todo. "Dios mío", escribió ante el video del ministro.

Luego, en una historia que luego borró, sostuvo: "Mándenme información de personas que han perdido su rastro o están aisladas para subirlas. Ya que un güeón dijo que es falso, que no hay nadie perdido".