Diego Sánchez: "Al parecer, en Coquimbo no quieren mi renovación"

Santiago 4 Dic. (ATON) -
El portero y referente del campeón cuadro "pirata" termina contrato y confesó que escuchará ofertas de cara a la siguiente temporada.
Tras conquistar el primer título de su historia en primera División, Coquimbo Unido tiene como gran tarea intentar retener a sus principales figuras de cara a una temporada 2026 donde su participación en la Copa Libertadores asoma como gran desafío.
Uno de ellos es el portero Diego Sánchez, quien termina contrato y todavía no logra sellar su renovación para la siguiente campaña.
"Yo termino contrato y, al parecer, no quieren renovación. No sé, eso tienen que preguntárselo a la gente de arriba. Yo estoy jugando y trato de enfocarme en la cancha", reconoció el "Mono" a Las Últimas Noticias.
Por lo mismo, el golero admitió que está abierto a recibir ofertas: "Obviamente es un tema que me preocupa a futuro, pero si no hay noticias tengo que fijarme en lo que hay. Me fijé plazos, porque no estoy solo; tengo a mis hijos conmigo y tengo que ver el tema escolar del próximo año. El tiempo dirá qué onda".
De momento, Sánchez y Coquimbo Unido se alistan para cerrar la temporada este sábado cuando reciban a Unión Española a las 18:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.